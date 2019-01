Bas Dost voltou a ficar em branco e acentua má fase

Bas Dost voltou a não marcar, o que acontece pelo quinto jogo consecutivo, acentuando a má fase que atravessa. Pior: o ponta-de-lança holandês falhou um castigo máximo, no desempate por penáltis, algo que em Portugal não tem sido habitual. Desde 2016/17, a sua primeira época com a camisola verde e branca, que Dost não vacilava da marca dos 11 metros: diante do Tondela, num jogo em que o ponta-de-lança até fez um póquer (com dois golos de castigo máximo), o internacional holandês perdeu o duelo com Cláudio Ramos. Refira-se que esta não é a pior fase de Dost com a camisola leonina. Em 2016/17, o ponta-de-lança esteve cinco jogos sem marcar.