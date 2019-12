Basaksehir e o confronto com o Sporting: «Ficámos muito felizes»

O Basaksehir reagiu ao sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa e demonstrou um grande respeito pelo Sporting. Goksel Gumusdag, presidente do clube turco afirmou que vão ser "dois jogos muito renhidos" e que que toda a gente ficou "muito feliz" com o sorteio.





"Falei com o treinador e com a equipa e ficámos muitos felizes com o sorteio. Já estávamos à espera de um adversário complicado. Na altura ainda havia a hipótese de calhar o Eintracht Frankfurt, o AZ Alkmaar ou o Ludogorets onde temos vários amigos. Mas calhou-nos uma equipa complicada. Vão ser dois jogos muito renhidos. Por isso fico contente", disse o líder do Basaksehir, em declarações ao diário turco 'Fanatik'.