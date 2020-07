Basquetebolista do Sporting morre aos 18 anos após atropelamento

Ana Oliveira, basquetebolista de 18 anos do Sporting, faleceu na sequência de um atropelamento de que foi vítima, em Lisboa, na passada sexta-feira. A informação foi divulgada pelo Sporting no site oficial.





À família enlutada e ao Sporting,endereça as mais sentidas condolências.O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Ana Oliveira, basquetebolista do Clube, que faleceu na sequência de um atropelamento de que foi vítima, em Lisboa, na passada sexta-feira.Ana Oliveira tinha apenas 18 anos, jogava na equipa sub-19 do Sporting CP e estava no Clube há seis anos.Aos familiares e amigos, assim como a toda a modalidade verde e branca, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube.