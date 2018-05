Em face da recusa de Bruno de Carvalho demitir-se da presidência do Sporting, aumenta a expectativa sobre a atitude do Conselho Fiscal e Disciplinar dos leões. Isto porque, no atual cenário, é o único que tem poderes para suspender o presidente com o argumento do perigo de lesão de património do Sporting.Nuno Silvério Marques, presidente do órgão, tem por isso a 'batata quente' nas mãos, tendo sido já confrontado com esse mesmo pedido por vários membros dos órgãos sociais.