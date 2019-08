Battaglia à espera de entrar na corrida

Em condições ditas ‘normais’, o titular na posição 6 do Sporting seria hoje Rodrigo Battaglia. Resgatado por Sousa Cintra, depois de rescindir, na sequência do ataque à Academia, o médio atravessava o melhor momento da carreira – estava, inclusive, a afirmar-se na seleção da Argentina – quando, em novembro do ano passado, viu o azar bater-lhe à porta. A grave lesão no jogo com o Santa Clara e a consequente cirurgia obrigaram o camisola 16 a marcar passo e a espera pelo regresso aos relvados ainda não terminou. Quando isso acontecer – e ‘Batta’ está na fase final do plano de recuperação – Marcel Keizer ganhará um reforço de peso para concorrer com Doumbia e Eduardo.