Battaglia à espreita como Neto e Rosier

O onze do Sporting no Estádio do Bessa, domingo, terá pelo menos uma mudança, obrigatória, devido ao castigo de um jogo aplicado a Coates, pela expulsão frente ao Rio Ave.Neto é o candidato natural a ocupar a vaga no eixo da defesa, ao lado de Mathieu, mas a entrada do internacional português não deverá ser a única novidade nas primeiras opções de Leonel Pontes.O francês Rosier, após dois jogos para ganhar ritmo (nos sub-23 e em treino com o V. Setúbal) está pronto para o regresso aos relvados e deve ocupar a direita da defesa, caso confirme os sinais positivos durante esta semana. No meio-campo, o grande ‘reforço’ poderá ser Rodrigo Battaglia. O argentino já foi testado 90 minutos na última sexta-feira e a expectativa, para já, é que possa voltar aos convocados num dos próximos encontros.