Battaglia: «A vida é isto, cair e levantar»

O Sporting perdeu em casa com o Famalicão por 2-1 com os adeptos a manifestarem-se bem o descontentamento."Foi um mau regresso, por causa do resultado. Somos os responsáveis. Há que trabalhar duro. Nós percebemos as reacções dos adeptos, estamos em casa, temos de ganhar", disse Battaglia.O médio manifestou crença na recuperação da equipa. "A vida é isto, cair e levantar. Uma palavra aos nossos adeptos que estão sempre connosco", concluiu.