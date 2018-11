Battaglia agradece homenagem

A equipa do Sporting entrou em campo com uma camisola de homenagem a Rodrigo Battaglia. Frente ao Chaves, naquele que foi o primeiro jogo em casa depois da lesão do médio frente ao Santa Clara, os jogadores dos leões mostraram estar ao lado do colega de equipa ao entrarem no relvado com o dorsal 16.O médio argentino não ficou indiferente ao gesto dos colegas e recorreu às redes sociais para agradecer."Parabéns pela vitória e obrigado pelo gesto que tiveram! Equipa, adeptos e Sporting Clube de Portugal", escreveu o jogador no Instagram.