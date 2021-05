Battaglia aguarda indicações do Sporting mas garante: «Quero continuar na Europa»

Rodrigo Battaglia ajudou o Alavés a garantir a permanência na La Liga. Emprestado pelo Sporting ao clube basco, o médio argentino assume que está a aguardar indicações dos leões para definir o futuro.





Em conversa com a 'TNTSports', Battaglia mostrou-se "contente" com a temporada realizada em Espanha (fez 34 jogos oficiais) e admitiu saber que no passado existiram negociações tendo em vista uma transferência para o Boca Juniors."Sei que houve conversas para ir para o Boca, mas agora não sei bem quando. O futebol é feito de momentos, é muito dinâmico. Tudo muda de um dia para o outro, a cada seis meses os mercados mudam muito", reconheceu Battaglia, deixando ainda em aberto um regresso ao Huracán, sendo a intenção do médio de 29 anos é continuar no futebol europeu."Agora quero pensar em descansar, visitar a minha família, os meus amigos, as minhas raízes. Depois vê-se o que o destino reserva. Não fecho a porta à Argentina, mas por agora quero continuar na Europa", explicou Battaglia.