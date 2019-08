Battaglia assiste ao dérbi

Battaglia vai regressar a Lisboa até ao final da semana e, segundo foi possível apurar, estará presente nas bancadas do Estádio Algarve a apoiar os restantes companheiros de equipa.





Após se ter apresentado em Alcochete no passado dia 27 de junho, o internacional argentino recebeu autorização para regressar a casa devido a problemas pessoais. O médio, de 28 anos, prosseguiu o programa de recuperação nas instalações da Associação Argentina de Futebol, onde já cumpriu parte do trabalho durante as férias.O desejo dos responsáveis leoninos era garantir que o jogador já pudesse disputar a Supertaça, mas esse objetivo não foi concretizado. O sul-americano, na próxima semana, vai retomar os trabalhos na Academia.