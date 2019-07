Battaglia autorizado a deslocar-se à Argentina

Rodrigo Battaglia foi autorizado a deixar o estágio do Sporting que decorre na Suíça e deslocar-se à Argentina para tratar de assuntos pessoais.





Segundo informações dos verde e brancos, enquanto estiver no país-natal, o médio fará a sua recuperação nas instalações da Federação Argentina de Futebol, com quem o departamento clínico e unidade de performance do Sporting, estão em constante contacto.Recorde-se que o internacional argentino, de 27 anos, está recuperado da intervenção cirúrgica ao joelho direito e deverá estar nas contas de Marcel Keizer para a Supertaça, no dia 4 de agosto, frente ao Benfica.