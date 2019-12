Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Battaglia contratou segurança, mudou alarme de casa e colocou câmaras: argentino alterou rotinas após ataque Argentino voltou esta quinta-feira a ser ouvido no âmbito do julgamento do ataque à Academia





• Foto: Pedro Simões