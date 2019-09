Battaglia convocado para jogo com Boavista

Leonel Pontes confirmou este sábado, en conferência de imprensa de lançamento ao jogo da 5.ª jornada, que Rodrigo Battaglia está convocado para o jogo com o Boavista, amanhã (20 horas). O médio está há dez meses fora dos relvados, e nos últimos dias tem impressionado nos treinos, tal é a entrega que coloca em cada lance e o empenhamento que acrescenta a cada disputa de bola. Para o encontro com os azadrezados, o treinador não vai contar cm Vietto e Luiz Phellype, que estão lesionados.





Battaglia, que era titular quando a lesão sofrida nos Açores o retirou da equipa, quer demonstrar que tem condições para discutir um lugar no onze – agora comandado por Leonel Pontes – e está consciente de que, com uma concorrência tão apertada, só dando o máximo poderá conquistar a confiança do técnico madeirense.Se, há um ano, com José Peseiro ao leme, o médio argentino tinha como principal concorrente Nemanja Gudelj, hoje, as atenções do camisola 6 terão de virar-se para Idrissa Doumbia, dono da posição, por força das saídas e das lesões de diversos companheiros. E também pelo facto de o antecessor de Pontes, Marcel Keizer, apostar forte no jovem costa-marfinense, um jogador que chegou a Alvalade já no seu consulado e em quem depositava grande confiança.Com a saída de Keizer, o estatuto de Doumbia pode alterar-se, abrindo espaço para o regresso de Battaglia. O argentino tem feito a sua parte: dá o máximo e não vira a cara à luta.