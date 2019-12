Battaglia de volta ao palco da lesão

O treinador do Sporting voltou a chamar Battaglia. O argentino, de 28 anos, está de regresso aos convocados do Sporting – falhou a partida em Linz, Áustria, por não estar inscrito na Liga Europa – e logo para o desafio frente ao Santa Clara, nos Açores, onde contraiu a entorse do joelho direito com rotura do ligamento cruzado anterior que o deixou afastado quase um ano. O médio tinha sido chamado para a ronda anterior da Liga, frente ao Moreirense, mas não saiu do banco. Já o capitão Bruno Fernandes cumpriu castigo europeu e está outra vez disponível, tal como Mathieu, que foi poupado da viagem à Áustria. Ainda na antevisão do encontro no Estádio São Miguel, da 14.ª jornada do campeonato, o técnico verde e branco revelou que Doumbia "tem um toque, que consegue gerir", graças aos minutos descansados em Linz – entrou apenas ao intervalo.