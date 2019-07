Battaglia deixa garantia: «Não estou a negociar a minha saída do Sporting»

Lesionado desde novembro do ano passado, Rodrigo Battaglia encontra-se por estes dias na Argentina a recuperar da mazela sofrida - devidamente autorizado pelo Sporting -, mas o seu futuro continua a dar que falar. Nesse sentido, o médio argentino viu-se mesmo obrigado esta quinta-feira a recorrer à sua conta no Twitter para esclarecer que essa viagem não está relacionada com uma eventual saída dos leões, mas sim com a lesão que o afeta há largos meses.





Frente as noticias que estão a circular sobre minha situação deportiva passo a informar que não estou à procura nem negociando minha saída do clube. O único que estou procurando e chegar a minha máxima condição física. — Rodrigo Battaglia (@RodriBattaglia) 18 de julho de 2019

"Face às notícias que estão a circular sobre a minha situação desportiva, passo a informar que não estou à procura, nem a negociar a minha saída do clube. A única coisa que estou à procura é de chegar à minha máxima condição física", escreveu o jogador nas redes sociais.