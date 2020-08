Battaglia deixa mensagem após testar positivo à Covid-19: «Tudo passa»

Rodrigo Battaglia continua isolado do plantel do Sporting, a cumprir quarentena, depois de ter sido diagnosticado com a Covid-19. O médio argentino publicou uma fotografia a bordo de um iate, em alto mar, ao pôr do sol, com a legenda: "Tudo passa".





Ver esta publicação no Instagram Todo pasa Uma publicação partilhada por Rodrigo Battaglia (@rodribattaglia) a 19 de Ago, 2020 às 9:33 PDT