Battaglia e a saída do Sporting: «Precisava de uma mudança de ares»

O empréstimo de Battaglia ao Alavés foi uma das operações concretizadas pelo Sporting na última janela de transferências e, esta quarta-feira, o médio confessa que a saída de Alvalade era igualmente um desejo seu.





"O Alavés perguntou por mim em vários mercados, mas antes estava no Sporting, onde me sentia bem e a jogar competições europeias. Agora, este ano, senti que precisava de uma mudança de ares, de dar uma volta à minha carreira. A liga espanhola interessava-me muito. Não foi difícil tomar a decisão de vir para o Alavés", revelou o internacional argentino, à Rádio Vitória. "A liga espanhola é muito mais competitiva [do que a portuguesa], tem jogadores com mais nível do que em Portugal. Precisava de dar outra direção na minha carreira. Se não aceitasse podia arrepender-me", reforçou.Ainda assim, o médio-defensivo diz-se "muito agradecido ao Sporting" e afirma acompanhar os leões, mesmo que à distância. "O clube está muito bem, a fazer um grande trabalho este ano, desejo-lhes o melhor", frisou, recordando a invasão à Academia de Alcochete como um "momento muito difícil": "Fui protagonista absoluto dessa circunstância. Foi difícil seguir em frente. Foi muito duro pessoalmente".De olho na La Liga e instado a comentar o momento de João Félix no At. Madrid, Battaglia recorda os primeiros passos do internacional português. "Creio que o partido de estreia dele na altura foi contra nós, o Sporting. Tem um nível impressionante. É jovem, mas está a mostrar o porquê de terem investido 120 milhões nele", rematou.