Battaglia e o Portimonense: «Estamos a trabalhar bem»

Rodrigo Battaglia abordou a deslocação do Sporting ao terreno do Portimonense, agendada para este domingo, a contar para a 3.ª jornada do campeonato.





"Na temporada passada não alcançámos um bom resultado em Portimão [derrota por 4-2]. É um campo pequeno mas estamos a trabalhar bem esta semana e confiamos em todos os jogadores", disse o médio argentino, em declarações à Sporting TV, que recuperou de uma lesão grave contraída em novembro de 2018, mas ainda não deverá entrar nas opções de Marcel Keizer.