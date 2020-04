Battaglia e o regresso à Academia: «É muito diferente pisar a relva»

Battaglia deu a conhecer, na Argentina, o método de trabalho que os leões têm adotado no regresso à Academia, onde o plantel realiza, desde segunda-feira, treino individualizado e com várias limitações.





"São dois jogadores por campo, muito afastados, com muita distância. Vamos equipados de casa, um treinador físico recebe-nos à distância, explica os exercícios, treinamos e não temos contacto. Muitos jogadores saíram para correr na rua, o clube soube disso e por isso montaram este plano para nós irmos para a Academia", começou por dizer o médio, à Tyc Sports, acrescentando que "na segunda ou terça-feira outras equipas também vão começar a treinar.""Cada um tem a roupa e as botas em casa e quando terminamos vamos tomar um banho em casa. No início ficámos uma semana sem fazer nada, depois começámos a treinar com videochamadas, cada um com a sua fita e bicicleta, mas é muito diferente pisar a relva. Por enquanto é tudo trabalho individual. Existem quatro campos, portanto há vários turnos. Começa às 9 horas e às 12 horas acabam todos. O treino dura cerca de uma hora, uma hora e dez minutos", reforçou.De resto, o internacional argentino acredita que este é o melhor cenário para si, face à lesão grave que sofreu no joelho direito no final de 2018 e que, ao dia de hoje, obriga-o a maiores cuidados: "Tenho de dar muita atenção ao meu joelho, para não perder os meus músculos e os meus quadríceps. Quando tudo isto aconteceu saí desesperadamente para comprar uma máquina para montar um mini-ginásio em minha casa. Mas eu precisava disto para ir para o campo, para puxar por mim", rematou.