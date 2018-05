Continuar a ler

"Não sou eu quem está a resolver isso. Estou de férias, quero descansar, limpar a cabeça. Nesse momento, a primeira vontade que tive foi ir-me embora, com a minha namorada. Porque já não tinha sido a primeira vez. Já nos tinham avisado que podiam ir atrás de nós... Foi duro... Não treinámos durante três, quatro dias, jogámos a final da Taça e infelizmente perdemos. Agora estou a descansar e depois verei o que farei no futuro. Tenho contrato com o clube e há que pensar""Vivemos momentos tensos, mas estranhos, porque fizemos uma campanha fantástica. Um grupo de Champions com Barcelona e Juventus, onde chegamos ao último jogo com possibilidade de nos qualificar-nos. Na Liga Europa somos eliminados pelo At. Madrid, o campeão. Lutámos pelo campeonato até final. Ganhámos a Taça da Liga. Se fazes um resumo do ano, é super positivo. Foi estranhíssimo o que sucedeu"