Battaglia e Ristovski fora dos inscritos do Sporting na Liga Europa: conheça a lista completa

A UEFA divulgou a lista dos jogadores do Sporting para a Liga Europa e, nesta escolha, há a destacar as ausências de Battaglia e Ristovski. Esta opção deve-se à limitação de estrangeiros originada pelo número de jogadores formados localmente que originou dois cortes.





Como o médio e o lateral ainda não apresentam as condições físicas para disputarem as primeiras jornadas da competição, o corpo técnico optou por deixá-los de fora. Caso os leões passem a fase de grupos, os dois jogadores poderão ser inscritos depois em janeiro.Nas escolhas do clube leonino há ainda a destacar a presença dos três reforços garantidos no último dia de mercado: Jesé, Fernando e Bolasie. Em relação à ausência de jovens formados no clube como Miguel Luís e Jovane, entre outros, serão inscritos posteriormente pela lista B.Renan Ribeiro e Luís Maximiano;Ilori, Coates, Neto, Rosier, Mathieu e Borja;Eduardo, Rafael Camacho, Bruno Fernandes, Acuña, Gonzalo Plata, Wendel e Doumbia;

Avançados: Vietto, Fernando, Jesé, Luiz Phellype e Bolasie.