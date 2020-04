Battaglia elogia Rúben Amorim: «Percebe muito de futebol»

Já totalmente recuperado da lesão no joelho direito, Battaglia reconquistou o seu lugar no onze leonino e a prioridade passa agora por consolidar o estatuto de titular com Rúben Amorim no comando técnico. Apesar de ainda terem pouco tempo de trabalho em conjunto, o argentino mostra-se agradado com os novos métodos, e confessa-se com 'ganas' de retomar o ciclo de treinos interrompido pelo vírus.





"Na semana que trabalhou connosco deu para perceber que é um treinador muito exigente. O Rúben Amorim percebe muito de futebol pois foi jogador e alinhou em grandes equipas. Fiquei com ‘ganas’ de continuar a trabalhar com ele pois estávamos a fazer bons treinos e a adaptarmo-nos às suas ideias. Infelizmente só tivemos uma semana", destaca o futebolista, ao jornal 'Sporting', onde recorda a vitória obtida frente ao DAves, e reforça o desejo de regressar a Alcochete: "Quando voltarmos aos treinos vamos ter assimilar novamente as ideias do Rúben para colocá-las em prática. Eu estou muito satisfeito".O médio também ainda falou da formação e sem hesitações garantiu que este é o caminho certo para o clube leonino. "Vêm sempre ao treino alguns miúdos da equipa dos sub-23 e há muita gente com qualidade. Obviamente que depois é preciso gerir essas situações com tempo. Eu sei que não deve ser fácil para eles treinarem connosco até por respeito e alguma vergonha. O Sporting é um clube que formou muitos jogadores importantes na história do futebol e está a prosseguir esse mesmo caminho. Isso deixa-me feliz pois sei que vai haver futuro", conclui.