Battaglia espera propostas

O Alavés assegurou a permanência na primeira divisão de Espanha, mas não tem a possibilidade de pagar os 5 milhões de euros exigidos pelo Sporting para comprar o passe de Battaglia, médio. Mediante este cenário, o jogador vai aguardar propostas nas próximas semanas, de forma a encontrar um novo clube, pois sabe que não entra nos planos de Rúben Amorim.

O argentino, de 29 anos, realizou uma temporada positiva de azul e branco, acreditando que o seu rendimento no clube basco lhe pode abrir as portas no país vizinho. Itália é outro mercado que também agrada ao médio, que só termina contrato com os leões em junho de 2023.

Hoje, após o jogo com o Sevilha, o jogador vai gozar uns dias de férias, enquanto aguarda por convites. Caso não cheguem propostas à SAD do Sporting até ao final de junho, não está descartada uma nova cedência.