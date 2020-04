Battaglia está sem empregada doméstica: «Lavo a roupa, limpo a casa e também passo a ferro»

Em período de reclusão social, os jogadores treinam em casa para não perderem a forma física, mas também há quem se dedique às tarefas domésticas, como é o caso de Battaglia.





"A minha rotina neste período tem sido basicamente treinar e tentar não perder a forma física, assim como alimentar-me da maneira mais correta. Tentoé aproveitar a minha família, uma vez que neste momento estão aqui comigo e isso nem sempre é possível", contou, numa entrevista ao jornal 'Sporting'.Mas mesmo tendo a mãe por perto, o jogador não foge às lides da casa. "Graças a Deus e ao Universo, tenho quem trate do jardim com o devido cuidado, mas quem me trata da casa não pode vir agora. Por isso, ajudo a limpar a casa, lavo a roupa e também passo a ferro. Vivo sozinho desde os 18 anos por isso sei fazer um pouco de tudo há muito tempo. Tive de aprender para sobreviver."Os cozinhados ficam ao cuidado da mãe. "Sei cozinhar e tenho uma máquina que se chama Bimby que também me ajuda. Mas agora como tenho aqui a minha mãe é ela quem cozinha. Se estivesse sozinho era mais difícil. Pergunto-me até como seria", explica.