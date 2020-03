Battaglia: «Foi preciso paciência mas conseguimos o triunfo e estamos felizes»

Battaglia mostrou-se satisfeito pelo triunfo (2-0) do Sporting na receção ao Aves, em jogo da 24.ª jornada da Liga NOS.





Em declarações à Sporting TV, no final do encontro, o médio argentino dos leões quis deixar uma mensagem aos adeptos, apontando agora para o "novo ciclo" que a equipa está momentaneamente a atravessar com a chegada de Rúben Amorim ao comando da equipa."Quero deixar uma palavra aos adeptos, que sempre nos apoiaram. Foi um jogo atípico, o Aves ficou reduzido a nove jogadores na primeira parte mas a equipa procurou sempre a vitória. Foi preciso paciência mas conseguimos o triunfo e estamos felizes", apontou o médio."Tentámos marcar na primeira parte mas não metemos a bola lá dentro. No segundo tempo, tínhamos de conseguir marcar, felizmente conseguimos e depois o segundo golo logo a seguir. Gerimos o jogo mas o mais importante foi a vitória e os três pontos.""Em casa temos de ser muito fortes. Estamos contentes pela vitória, agora temos de continuar a trabalhar neste ciclo novo e buscar o máximo de pontos até ao final do campeonato", concluiu.