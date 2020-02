Battaglia insultado em Vila do Conde mas jogador desvaloriza

Viveram-se momentos breves de tensão à saída do autocarro do Sporting de Vila do Conde, com Rodrigo Battaglia a envolver-se numa troca de palavras com um grupo de adeptos que o abordou. A situação levou mesmo à intervenção de seguranças do clube de Alvalade, que segundos depois sanaram o foco de incidente.





Tudo começou quando o argentino tirava fotos e dava autógrafos a adeptos que estavam na zona de passagem entre os balneários e o autocarro. Nesse momento surgiram quatro outros fãs leoninos, munidos de tarjas contestatárias a Frederico Varandas, que insultaram e criticaram o argentino. A situação azedou, Battaglia respondeu e o clima aqueceu. Ainda assim, tudo ficaria sanado ao cabo de uns 30 segundos, mercê da intervenção da equipa de segurança presente.Posteriormente, nas redes sociais, Battaglia desvalorizou a situação, assegurando que se tratou apenas de uma "uma conversa totalmente normal."