Battaglia "integrou parcialmente" o treino do Sporting

O médio argentino Rodrigo Battaglia "integrou parcialmente" o treino desta quarta-feira do Sporting, que prepara a receção ao Sp. Braga, no domingo, da segunda jornada da Liga NOS.Battaglia está afastado dos relvados desde novembro de 2018, altura em que sofreu uma entorse no joelho direito, com rotura ligamento cruzado anterior, encontrando-se agora na fase final da recuperação, depois de também ter estado na Argentina a efetuar tratamento.Segundo a nota publicada no site oficial dos leões, o médio defensivo cumpriu o aquecimento com os restantes colegas, realizou "exercícios de força sem bola e passe, receção e controlo de bola".O macedónio Stefan Ristovski continua a trabalhar de forma condicionada, enquanto o cabo-verdiano Jovane Cabral realizou tratamento.A equipa orientada pelo holandês Marcel Keizer tem agendada nova sessão de treino para quinta-feira, na Academia de Alcochete.No domingo, o Sporting, que empatou 1-1 no reduto do Marítimo na abertura do campeonato, recebe o Sp. Braga, vencedor do confronto com o Moreirense, por 3-1, no Estádio José Alvalade, pelas 21:00.