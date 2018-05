Continuar a ler

Por agora, tal como Record anunciou, o médio está a gozar férias na Argentina e a ponderar o seu futuro em Alvalade. "Estou há cinco anos em Portugal, um país que gosto muito, num clube muito bom. Jogámos a Liga dos Campeões, a Liga Europa... Não posso pedir muito mais", rematou.Battaglia falou, ainda, sobre a invasão à Academia do Sporting, em Alcochete. "Foi um momento de pânico. Vimos gente encapuzada com atitude super violenta. Há uma investigação em curso e não posso dizer muito mais. Futuro? Tenho contrato, mas veremos o que faço".Por agora, tal, o médio está a gozar férias na Argentina e a ponderar o seu futuro em Alvalade.

Rodrigo Battaglia está apostado em continuar na Europa e, talvez, Portugal. O médio argentino do Sporting, de 26 anos, revelou o interesse do Independiente na sua contratação, porém as exigências dos leões foram muito altas."É verdade, a proposta do Independiente chegou-me. O interesse é real, mas o Sporting pediu uma quantia de dinheiro que me parece impossível", referiu Battaglia, no programa 'Sportia', da Tyc Sports. "Hoje em dia não tenho em mente voltar. Agradeço ao Independiente, mas quero ficar lá", frisou, confirmando que está a viver o "melhor momento" da carreira.

Autor: Ricardo Granada