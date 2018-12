Battaglia já se desloca sem canadianas

Um mês depois de se ter lesionado, Rodrigo Battaglia já se desloca sem a ajuda de canadianas. O médio argentino, de 27 anos, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, a 4 de novembro, no jogo com o Santa Clara, e foi operado (ligamentoplastia) por Pedro Pessoa, coadjuvado por Nuno Oliveira, no Hospital CUF Descobertas, apenas 48 horas mais tarde, a 6 de novembro.Esta terça-feira, no regresso da equipa à Academia, após a vitória sobre o Rio Ave , Battaglia encerrou a primeira etapa da recuperação, que terá a duração estimada de seis meses, o que significa que dificilmente o camisola 16 do Sporting voltará a jogar ainda esta época.De resto, os titulares em Vila da Conde fizeram somente treino de recuperação, com ginásio e massagens, ao passo que o restante plantel cumpriu a sessão normal de trabalho.Raphinha continua a desenvolver um programa de recondicionamento físico, sob orientação do diretor clínico João Pedro Araújo. Marcel Keizer concedeu folga ao grupo esta quarta-feira. A equipa volta aos treinos na quinta-feira para preparar a receção ao Aves, domingo.