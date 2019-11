Battaglia: «Jorge Jesus é o melhor treinador que já tive»

Mais um jogador a elogiar Jorge Jesus, treinador do Flamengo. Desta vez coube a Rodrigo Batagglia, médio do Sporting, a tecer considerações positivas sobre o antigo treinador dos leões, que este sábado disputa a final da Taça Libertadores, em Lima (Peru), frente ao River Plate."Conheço um pouco o River, porque é um clube argentino. Tem um treinador, Marcelo Gallardo, que está muito bem, tem jogadores espectaculares, com muita qualidade. O Flamengo tem um treinador que é o maestro da tática, está a fazer um percurso impressionante. Está em primeiro no campeonato e na final da Libertadores. Não me surpreende. Estive com ele aqui [no Sporting] e é muito bom treinador. O melhor que tive até agora. Não me surpreende o que está a fazer no Flamengo", afirmou o médio verde e branco, em declarações à Sport TV.Sobre a final da principal competição sul-americana de clubes, Battaglia não foi capaz de fazer uma previsão: "O River e o Flamengo são clubes de topo mundial. Vai ser um jogo equilibrado, muito tático. Quem acordar melhor vai ganhar".O argentino explicou ainda como se pode ter noção da dimensão de uma competição como a Libertadores: "É como a Champions aqui [na Europa], mas na América do Sul há mais luta, mais sangue. Aqui há mais qualidade, mas lá há mais guerra". "Na América do Sul, há muita rivalidade entre países. Isso sente-se nos jogos fora. Tive a possibilidade de jogar no Uruguai, na Colômbia e foram jogos muito difíceis, com estádios cheios e muita pressão. Também joguei contra o Palmeiras, no Brasil. É muito difícil e os adeptos fazem mesmo sentir que não somos de lá", acrescentou.