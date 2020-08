Battaglia oficializado no Alavés

Rodrigo Battaglia foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Alavés até ao final da temporada. O médio argentino, de 29 anos, chega ao clube basco por empréstimo do Sporting.



O jogador, que foi contratado pelo Sporting em 2017, tem contrato com os leões até junho de 2023.





Ongi etorri, Battaglia? — Deportivo Alavés (@Alaves) August 27, 2020