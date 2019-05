Battaglia pretendido pelo Alavés

O jornal espanhol 'Marca' noticia esta quarta-feira que Rodrigo Battaglia está na mira do Alavés. O clube quer dar um passo em frente em termos classificativos na próxima época (terminou em 11.º) e, para tal, pretende contratar jogadores de qualidade, onde o técnico Asier Garitanbo e o diretor desportivo Sergio Fernández incluem o argentino do Sporting.





Adianta o mesmo desportivo que Battaglia quer reabilitar a sua carreira, depois de ter estado ausente dos relvados devido à lesão no joelho direito. Chegaria ao Alavés por empréstimo, depois de ter renovado contrato com os leões até 2023, com uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros.A 'Marca' diz, por outro lado, que o Sporting não vê com maus olhos a possibilidade de Battaglia ser emprestado ao clube espanhol, pois ganharia minutos de competição numa das melhores ligas do mundo.