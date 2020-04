Battaglia: «Que a Liga regresse quando o vírus estiver controlado»

Ainda não há prazos oficialmente definidos para o regresso do campeonato, mas existe a esperança que as equipas possam recomeçar os trabalhos no início de maio e retomar os jogos ainda antes de junho. Confinado a treinar-se em casa há mais de um mês, Battaglia "acha bem" que as provas sejam retomadas, desde que sejam salvaguardadas todas as condições de segurança aos intervenientes do espetáculo.





Este foi um dos temas abordados pelo internacional argentino, de 28 anos, numa entrevista ao jornal ‘Sporting’ onde esclarece as principais preocupações do plantel leonino. "É preciso termos garantias que o vírus está controlado e, se a Liga voltar, é porque os jogadores, treinadores, médicos e fisioterapeutas têm essas garantias", sublinha o médio que também expressa o desejo conjunto de regressar aos relvados no mais curto espaço de tempo: "Obviamente que os clubes querem terminar a Liga, e eu acho bem pois há um campeão a decidir, é preciso definir quem vai às competições europeias no próximo ano, e também ver quem irá descer de divisão. Todos os clubes querem terminar o campeonato e seria injusto que a prova acabasse agora quando ainda faltam tantos jogos".Desde a primeira hora que uma das principais preocupações dos responsáveis leoninos passou por assegurar que os jogadores pudessem usufruir de uma nova pré-época após uma paragem tão longa. Esta ideia já é totalmente partilhada pelos restantes clubes mas, ainda assim, o sul-americano faz questão de destacar a importância deste trabalho que terá de ser realizado, e até pede "um mês" de forma a reduzir ao mínimo o risco de leões musculares."Eu acredito que, no mínimo, precisamos de um mês para voltarmos a competir de uma maneira segura, de forma a afastar o perigo das lesões. Nós estamos a treinar em casa, mas não é o mesmo que treinar no relvado com os colegas. Em nossa casa não há contactos físicos e mesmo a nível mental... é tudo diferente", defende o camisola 16 dos leões que volta a frisar que acima de tudo "está a saúde".