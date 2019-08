Battaglia: «Quero voltar a jogar com regularidade»

Rodrigo Battaglia está a trabalhar forte para regressar rapidamente à competição, depois da lesão grave sofrida a 4 de novembro de 2018 frente ao Santa Clara.





"Quando caí soube logo que era uma coisa grave, porque a dor era imensa... Felizmente já passsou, espero que nunca mais volte a acontecer. Vou trabalhar para isso. Este período em que estive cá fora aprendi muito, tanto a nível pessoal como profissional. Agora estou a desfrutar a vida de uma outra forma, a valorizar as coisas mais pequenas. Estou a desfrutar muito da minha vida profissional", comentou o médio à Sporting TV."Já estou a trabalhar de forma completa com o grupo. Agora é somar treinos e minutos para ir ganhando confiança e tentar convencer o mister para ver se consigo ter alguns minutos. Estou a dedicar-me ao máximo a este profissão. Por vezes as coisas não correm bem mas darei sempre tudo por este clube", garantiu Rodrigo Battaglia."Agora fico feliz com pequenos detalhes. Primeiro com um simples salto, depois com um sprint, e depois a completar um treino. São pequenas coisas que agora dou mais valor. Sei que sou um priviligiado, pela vida que levo em Lisboa e também por estar neste grande clube. A cada treino que passa fico mais feliz e estou a desfrutar ao máximo", prosseguiu."Estar lá dentro é complicado mas lá fora é bem pior, porque sofre-se mais. Fizemos uma boa temporada, conquistámos duas Taças. O Sporting tem de continuar neste caminho para ganhar troféus", adiantou, antes de deixar uma mensagem aos adeptos."Continuem a apoiarem-nos, como sempre. Para nós é muito reconfortante ouvir os cânticos e ver as bancadas cheias de bandeiras e camisolas. É muito bonito e motivante. Continuem a encher o estádio", atirou.