Battaglia reforça críticas do Sporting: «Não apitar um agarrão é um pouco estranho e duvidoso»

Battaglia juntou-se ao coro de críticas do Sporting em relação à arbitragem de Tiago Martins no empate dos leões com o Moreirense (0-0), uma vez que o médio considera terem existido decisões "duvidosas" em Moreira de Cónegos e deixa reparos em relação ao trabalho do vídeo árbitro, que no caso foi Jorge Sousa.





"Não conseguimos dar seguimento à nossa boa série. Não apitar um agarrão é um pouco estranho e duvidoso. O VAR devia ajudar [os árbitros], mas por vezes parece que em vez de os ajudar deixa-os mais confusos. Mas o futebol é assim, tem destas coisas", sublinhou Battaglia, à rádio Club 94.7.Em relação ao seu futuro, Battaglia lembra o vínculo a Alvalade, até 2023, mas não esconde que tem como meta regressar ao futebol argentino. "Tenho objetivos a curto prazo. O meu objetivo mais próximo passa por voltar a ser o que era antes da lesão. Estou a conseguir, sinto-me cada vez melhor. Sou um sonhador. Tenho contrato com o Sporting, cumprirei o meu contrato. Mas tenho desejos, gostava de voltar ao Huracán e disfrutar do futebol argentino. Gostava de ficar na Europa o máximo de tempo que conseguir e depois voltar", assumiu o médio de 28 anos."Quando recebo mensagens da equipa técnica da Argentina fico contente, porque é sinal que me estão a observar e que estou presente para eles. Isso motiva-me a treinar no máximo todos os dias", reforçou.A terminar, instado a comentar a ligação de Cristiano Ronaldo ao Sporting, Battaglia não tem dúvidas: "A figura do Cristiano no Sporting é gigante. Sempre que pode vem ver os jogos. Já me cruzei com ele nos elevadores várias vezes, nomeadamente quando estava a recuperar da minha lesão no joelho. Veio ver um jogo da Liga Europa, creio".