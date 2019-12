Battaglia regressa aos convocados do Sporting

Rodrigo Battaglia está de volta aos convocados do Sporting e é uma das 19 opções de Silas para a deslocação ao terreno do Santa Clara, agendada para segunda-feira, às 19 horas. Recorde-se que foi precisamente no campo dos açorianos onde o médio-defensivo sofreu, há pouco mais de um ano, uma lesão grave no joelho direito.Em relação aos eleitos para o último jogo, com o LASK Linz, para além do argentino há ainda a destacar os regressos de Mathieu e Bruno Fernandes, dupla que ao que tudo indica será titular nos Açores. Ristovski (não inscrito na Liga Europa) também está na lista.Por outro lado, Ilori, Miguel Luís, Rodrigo Fernandes, Plata e Pedro Mendes (não inscrito na Liga) ficam de fora.Renan, Luís Maximiano e Hugo CunhaRistovski, Rosier, Mathieu, Coates e BorjaDoumbia, Battaglia, Eduardo, Bruno Fernandes, Wendel e AcuñaCamacho, Vietto, Jesé, Bolasie e Luiz Phellype