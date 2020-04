Battaglia só pensa no Sporting: «Sinto-me importante na equipa»

Battaglia quer continuar de leão ao peito, pelo menos num futuro próximo. O médio, contratado ao Sp. Braga em 2017 e ligado ao Sporting até 2023, sublinhou o desejo de "continuar mais uns anos na Europa".





"Estou num clube muito importante, disputamos as competições europeias e sinto-me importante na equipa. Primeiro, porque sei que me custou muito chegar cá, quero desfrutar. Depois sim, regressar à Argentina ou jogar noutra liga", frisou o internacional argentino, num direto no Instagram.Apesar de estar hoje totalmente recuperado de uma lesão grave no joelho direito, sofrida em novembro de 2018, Battaglia admite que esse momento mudou a sua carreira para sempre. "A partir daí a minha vida como desportista mudou. Tenho que preocupar-me muito mais com o joelho. Agora estamos num período de descanso, porque não sabem quando a competição vai retomar. Dizem que pode ser no princípio ou a meio de junho, mas já estamos a meio de abril... Decidiram dar-nos uns dias livres, mas continuo a treinar, para cuidar da minha forma e do joelho", atirou."Tentei de tudo para ver se conseguia estar apto para a Copa América, mas não consegui dado que a minha recuperação atrasou um pouco. Mas felizmente correu tudo pelo melhor e agora vou trabalhar para voltar ao meu melhor nível, para ter uma oportunidade", reforçou o '6', que tem passado a quarentena na companhia dos pais: "Eles tinham a viagem de volta para a Argentina no dia 23 de março, mas não puderam voltar. E também tenho o meu primo. Fica um pouco mais fácil".