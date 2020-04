Battaglia: «Sou fã do Messi e no balneário do Sporting colaram fotografias do Ronaldo no meu lugar»

Battaglia é um confesso admirador de Leo Messi, seu compatriota e companheiro na seleção argentina. Talvez por isso, o médio revelou que foi alvo de uma 'provocação' bem-humorada no... balneário do Sporting.

"O tema Messi x Cristiano é muito especial, há muito tempo que me deixam louco. Sou fã do Leo e eles, no Sporting, vieram colar fotografias do Cristiano no meu lugar, no balneário. Aqui as pessoas defendem-no muito, com razão, obviamente, mas há muitos portugueses que dizem que Leo é o número 1", vincou o médio-defensivo, à Tyc Sports, partilhando como foi o confronto com o craque do Barcelona a 27 de setembro de 2017, na Liga dos Campeões."Jorge Jesus é um fenómeno, um grande treinador. Na semana anterior ao jogo com o Barcelona disse-me: "Rodri, vais ter de marcar o mais pequeno". Eu disse 'Bem, mister, como você disser'. Ele mostrou-me alguns vídeos, apesar de eu lhe ter dito que assisti a todos os jogos do Barcelona. O Messi tem de ser marcado de perto. É muito rápido mentalmente, por mais que o tivesse perto em algumas jogadas, ele tirou uma vantagem incrível de mim por causa da velocidade mental que tem. Com um toque deixava-me parado. Na semana anterior, preparámos a semana inteira para o marcar. Foi-me dada muita informação e correu bastante bem", atirou.