Battaglia treina na sede da AFA

A gozar as férias de Natal em Buenos Aires, Rodrigo Battaglia tem utilizado as instalações a Associação de Futebol Argentina (AFA) para cumprir o plano de treinos do Sporting. Ontem, o jogador trabalhou sob as indicações de um técnico da AFA juntamente com Rodrigo De Paul (médio da Udinese) e Leandro Paredes (médio do PSG).