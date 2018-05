A gozar um curto período de férias na Argentina, o médio do Sporting Rodrigo Battaglia está a ponderar o seu futuro em Alvalade. A saída está em aberto e a rescisão por justa causa em cima da mesa. Há vários clubes argentinos interessados em Batta, mas a vontade do jogador (se a opção for sair) passa pela manutenção na Europa, provavelmente na Alemanha.