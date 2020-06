Battaglia volta a ser opção no Sporting

Boas e… más notícias para Rúben Amorim. Como Record antecipou na sua edição de hoje, Rodrigo Battaglia voltou esta manhã aos treinos sem qualquer limitação e já poderá ser opção no jogo do Sporting com o Tondela, marcado para quinta-feira em Alvalade. O médio argentino falhou a receção ao Paços de Ferreira devido a dores musculares na coxa direita.





O técnico terá agora de decidir se promove o regresso de Battaglia ao onze ou se, em alternativa, mantém a dupla de meio-campo formada por Matheus Nunes e Wendel.Em sentido inverso, Amorim ainda não poderá contar com Mathieu na partida da jornada 27 da Liga NOS. Limitado por dores musculares desde antes da receção ao Paços de Ferreira, o central francês ressentiu-se do problema no treino de sábado, que inclusive foi obrigado a abandonar mais cedo. Esta manhã Mathieu fez apenas tratamento e trabalho de ginásio, cenário que não deverá alterar-se a tempo de poder defrontar o Tondela. O problema, ainda assim, não é preocupante e, salvo retrocesso, Mathieu é recuperável para o encontro com o Belenenses SAD, dentro de 10 dias.Afastados dos trabalhos de conjunto continuam Luciano Vietto, que realizou tratamento após ter sofrido uma luxação no ombro direito, e Luiz Phellype, que recupera de cirurgia.O Sporting voltará aos treinos esta quarta-feira pelas 10 horas na Academia em Alcochete. Pelas 18h30, Rúben Amorim fará a antevisão do jogo com o Tondela, no Estádio José Alvalade.