Na segunda sessão de esclarecimento aos sócios do Sporting, realizada anteontem em Faro, Bruno de Carvalho assumiu a intenção de recuperar as ações que estão na posse da Holdimo, que é a segunda maior acionista da SAD. Sem dar grandes explicações sobre a operação, o presidente dos leões deu conta do objetivo de reforçar a participação da SAD, numa altura em que a Holdimo detém 29,85 por cento do capital. Na conversa com os sócios, BdC mostrou-se também confiante num parecer favorável do Tribunal Administrativo em relação à realização da AG de 23 de junho, que tem como ponto a votação da destituição do Conselho Diretivo.

Terceiro esclarecimento

