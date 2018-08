João Benedito traçou uma análise resumida às finanças do Sporting, salientando o passivo elevado e apontando o dedo aos que diz terem sido "os grandes magos da gestão"."O clube e SAD têm um passivo de cerca de 400 milhões que está plenamente identificado. Temos de preocupar-nos com o passado, com os grandes magos da gestão que não conseguiram ter a visão desportiva. Se são tão bons na sua área, por que não temos aqui um sucesso desportivo? O passado, a gestão, os cabelos brancos, como dizem, são 400 milhões de euros. É muito. As VMOCs 130, os financiamentos cerca de 120, e fornecedores e outras dívidas, 170. Nas VMOCs houve uma aproximação à banca para recuperar este valor por 30 por cento: excelente. As garantias eram dadas por receitas de Champions e vendas de jogadores. O que é que o clima de instabilidade ditou? O afastamento da Champions e este problema com os ativos. Mas estou convicto de que vamos conseguir retomar este dossiê", frisou à Sport TV."Nos financiamentos temos uma dívida bancária que ronda os 55 milhões, com descoberto bancário. Aos que se juntam 30 milhões do empréstimo que passou para novembro. Depois 170 milhões que são dívidas a fornecedores, dívidas ao Estado, que com um plano de credibilidade, ninguém nos vai negar uma restruturação", concluiu o candidato à presidência dos leões.

Autor: Luís Miroto Simões