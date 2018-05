O Benfica já segue Rafael Leão desde 2008, quando o então pequeno avançado ainda jogava na Associação Foot 21. Os encarnados fizeram os primeiros contactos, mas os dirigentes leoninos acabaram por conseguir ganhar a corrida pois garantiram ao pai do jogador, António Leão, que se encarregariam do transporte da criança.O pai do atacante acabou por enviar uma promessa idêntica por parte das águias, mas como sentiu o Sporting mais interessado na contratação optou por Alcochete. Passados 10 anos, António Leão deve estar convencido que fez a escolha certa.Recorde-se que os dias conturbados vividos em Alvalade estão a originar um forte assédio aos jogadores do Sporting, que, até ao dia 14 de junho, poderão rescindir os respetivos contratos unilateralmente, alegando justa causa devido às agressões ocorridas em Alcochete. De acordo com o queconseguiu apurar, Rafael Leão é um destes futebolistas, mas o jovem não está interessado em deixar o emblema leonino . Nos últimos dias, o avançado e os seus familiares têm sido constantemente contactados por dois empresários que alegam estar devidamente mandatados pelo Benfica.

Autores: Alexandre Carvalho e João Soares Ribeiro