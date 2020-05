Bernardo Simões explica por que sai do Sporting

Bernardo Simões, membro efetivo do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, apresentou esta terça-feira a demissão, por motivos profissionais. Na carta que enviou ao Conselho Fiscal e Disciplinar, à Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho Diretivo diz que sai "com um sentimento de dever cumprido e com belas recordações".





Esta saída junta-se assim às de Filipe Osório e Castro e Rahim Ahamad que, ontem, também deixaram a direção alegando razões pessoais "Exmos senhores presidente do CFD, MAG e CDAssunto: pedido de demissão"Eu, Bernardo Belo Catarino Foios Simões, membro do CFD do Sporting Clube de Portugal venho por este meio apresentar o meu pedido de demissão com efeitos imediatos.Aproveito para esclarecer que o meu pedido de demissão é resultante de uma questão profissional.Saio com um sentimento de dever cumprido, com belas recordações. Foi, de facto, uma vivência da qual nunca me esquecerei e da qual não estou minimamente arrependido, mas a vida por vezes transforma-se, surgindo circunstâncias que nos empurram a fazer determinadas opções em detrimento de outras.Aproveito para desejar a todos as maiores felicidades.Com os meus melhores cumprimentos e até sempre! Viva o Sporting Clube de Portugal!Bernardo Foios Simões"