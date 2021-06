Besiktas ataca por Rosier

Se Esgaio está a um passo de voltar ao Sporting, Rosier, outro lateral-direito, pode fazer o caminho inverso rumo à Turquia. O Besiktas, clube ao qual esteve emprestado na última temporada, está a preparar um proposta para assegurar a compra do internacional sub-21 francês, que deve chegar a Alvalade nos próximos dias.





Segundoapurou, a oferta do clube Istambul não deve ultrapassar os quatro milhões de euros, um valor que fica aquém das pretensões dos responsáveis leoninos que, recorde-se, já receberam uma oferta de 6,5 milhões de euros oriunda do Dínamo Moscovo. Estes números convenceram os responsáveis leoninos, que estavam dispostos a fechar o negócio, mas a proposta foi recusada pelo futebolista, que está apostado em prosseguir a carreira no Besiktas. Em Istambul, o gaulês foi uma peça preponderante na conquista da dobradinha, e tornou-se um dos ídolos para os adeptos. Com a carreira relançada, o jogador, de 24 anos, não parece disposto a arriscar jogar num novo país onde possa sentir problemas de adaptação. Resta à SAD esperar pela oferta do Besiktas.