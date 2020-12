Besiktas quer ficar com Rosier e turcos falam em proposta já em janeiro

Cedido até final da temporada, Valentin Rosier já convenceu os responsáveis do Besiktas a avançarem para a sua contratação em definitivo. Segundo adianta a imprensa turca, o emblema de Istambul prepara-se para, no mercado de inverno, iniciar negociações com o Sporting para a aquisição do passe do lateral direito de 24 anos, por quem o clube leonino estará a pedir uma verba a rondar os 5 milhões de euros (o valor que em 2019 pagou ao Dijon pelo seu passe) - os turcos já tinham pago 200 mil euros pela cedência.





Note-se que Rosier tem até ao momento cinco partidas disputadas pelo conjunto turco, todas como titular, tendo registado já três assistência para golo.