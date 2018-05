Bessone Basto também participou no jantar realizado no Jamor e, tal como José Couceiro, nega o apoio a uma eventual candidatura de Rogério Alves. "Eu estou com Bruno de Carvalho pois, tal como Sousa cintra, foi o presidente que levantou o clube. Neste momento não há eleições e é preciso estabilidade para preparar a nova época. O jantar reuniu presidentes de várias federações. Eu nem sequer sabia quem ia lá estar", garantiu a. Vários atletas, técnicos e dirigentes das modalidades também manifestaram apoio a BdC.