Betano é o novo patrocinador do Sporting

A Betano é o novo premium sponsor do Sporting, revelaram os leões em comunicado. Desta forma, a imagem da casa de apostas passará a ter lugar de destaque na frente do equipamento do Sporting para 2021/22. Um cenário que será visível já na segunda-feira, quando os leões regressarem ao trabalho.





A parceria com a Betano terá a duração de duas temporadas, com mais duas de opção. Quanto à NOS, passará a ser a parceira tecnológica principal."O Sporting Clube de Portugal vai arrancar a próxima temporada com um novo Premium Sponsor, a Betano. A parceria terá a duração de dois anos, com a opção de renovação por mais dois anos.A Betano é uma marca da Kaizen Gaming, uma das empresas de betting e tecnologia com maior crescimento da Europa, a operar em Portugal desde 2019, e que vai assumir presença nos activos de topo do Clube, com lugar de destaque para a frente dos equipamentos da equipa de futebol sénior para a época de 2021/2022.O anúncio da nova parceira faz crescer ainda mais a expectativa em relação ao equipamento principal do Sporting CP, porque coincide com a campanha de "Blind-Sale" que o Clube lançou no passado dia 22 e que convida os adeptos a "Acreditar" e a serem os primeiros a vestir e a divulgar a nova camisola, no dia 1 de Julho.A NOS continuará a parceria com o Clube, iniciada em 2015, como Official Technology Partner, em linha com o posicionamento de inovação da marca, que pretende, através da tecnologia, elevar a experiência dos adeptos dentro e fora do campo."