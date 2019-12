Betis já ofereceu mais de 9 milhões de euros ao Sporting por Palhinha

O Betis quer contratar Palhinha e já apresentou uma proposta superior a 9 milhões ao Sporting, segundo apurou o nosso jornal. O Sp. Braga - clube onde o jogador se encontra a jogar, por empréstimo - tem direito a 15 por cento do negócio até setembro, mas também direito de veto sobre a transferência.António Salvador, líder do clube minhoto, não quer perder o jogador agora (tem contrato de empréstimo com o Sp. Braga até final desta época) e até já comunicou aos agentes de Palhinha que quer contrata-lo em definitivo.O jogador, sabe, vê com bons olhos a hipótese de ir para Espanha, já que é um campeonato que sempre o atraiu. O medio-defensivo sente que deu sempre tudo ao Sp. Braga, que foi sempre profissional e que, por isso, não é justo que lhe 'cortem as pernas'.O Sporting também está interessado no negócio, até porque seria uma oportunidade única de fazer um encaixe financeiro com o jogador. A solução pode passar por uma maior percentagem da transferência para o Sp. Braga, de forma a convencer Salvador.